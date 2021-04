Smelter

Smelter est un jeu de type metroidvania utilisant également des mécaniques de stratégie en temps réel, développé par X Plus Company Limited. Après avoir croqué la pomme du jardin d'Eden, Adam et Eve se voit séparés. Cette dernière, que vous incarnerez tout au long de l'aventure, fera rapidement la rencontre d'une entité organique, prénommé Smelter, qui lui permettra d'obtenir un tas de nouveaux pouvoirs. Entre combats acharnés et défense de votre base, il faudra tout faire pour retrouver Adam.