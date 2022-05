Le smartphone Google Pixel 6 5G a droit à une grosse promotion

Il y a quelques jours seulement, Google a annoncé son nouveau smartphone, le Google Pixel 6a, qui a pour but d’entrer dans la catégorie des smartphones de milieu de gamme et de proposer un tarif quelque peu réduit par rapport au Google Pixel 6, modèle très prisé ces derniers mois. Mais pas besoin d’attendre ce nouveau modèle pour avoir droit à un smartphone Google au meilleur prix, puisque le Google Pixel 6 est actuellement en promotion chez Rakuten à un prix presque jamais vu.

Où trouver le Google Pixel 6 au meilleur prix ?

Si vous recherchez le Google Pixel 6 mais que vous attendiez une belle baisse de prix, le deal proposé par Rakuten devrait vous séduire. Affiché à -19% de son prix initial, le Google Pixel 6 est aujourd’hui proposé à 519,99 € sur le site marchand, avec 26 € offerts en plus pour les membres du Club Rakuten.

Cette offre concerne le modèle 5G 128 Go, avec 8 Go de RAM, dans le coloris Noir tourmente. Attention toutefois, il s’agit d’un modèle japonais, qui est bien compatible en français, mais la garantie vendeur de 2 ans est un peu plus compliquée à obtenir qu’avec un vendeur occidental.

Si vous souhaitez obtenir un modèle occidental, sachez que le Google Pixel 6 est en ce moment affiché à 579 € seulement chez Amazon, soit une baisse de 11%, ce qui est tout de même une très bonne affaire pour ce modèle.