Skydrift Infinity dévoile sa date de sortie avec une bande-annonce explosive

Skydrift Infinity, jeu de course arcade à la sauce Mario Kart grâce à l’utilisation de power-ups, arrivera à la fin de ce mois de juillet. Le titre de Digital Reality et HandyGames arrivera le 29 juillet plus précisément.

Plane and Furious : Skydrift Infinity

Le titre vous permettra de piloter pas moins de 16 avions aux caractéristiques bien différentes lors de courses rapides et explosives vous permettant l’utilisation de différents bonus. Tout comme son homologue version kart, il faudra gérer intelligemment le boost ainsi que le drift pour gagner en vitesse.

Les circuits promettent d’être aussi nombreux que variés avec des pics montagneux, une île tropicale, un canyon désertique ou encore un volcan en activité. Clairement orienté arcade, Skydrift Infinity disposera de plusieurs modes de jeu différents pouvant être jouer en solo comme en locale ou encore en ligne.

Disponible le 29 juillet, le titre sortira sur PC (Steam), Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch.