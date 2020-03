SINoAlice arrivera enfin chez nous le 1er juillet prochain

Les jeux mobiles qui sortent au Japon mettent souvent du temps avant d’arriver chez nous, à l’image de Seven Deadly Sins Grand Cross. Promise depuis un moment, l’arrivée de SINoAlice n’arrivera finalement que cet été.

La sortie globale arrive

Le titre de Yoko Taro et de Pokelabo est donc prévu pour le 1er juillet en Occident. Les préinscriptions sont déjà ouvertes sur le Play Store (plus tard sur l’App Store) et moult récompenses sont promises selon le nombre d’inscriptions enregistrées. Il est également possible d’interagir sur les différents médias sociaux du jeu, sur Twitter, Facebook ou Instagram, avant le lancement pour gagner des récompenses.

L’événement spécial en collaboration avec la licence NieR sera lui aussi présent après la sortie du jeu, afin de jouer à des histoires inédites en compagnie de 2B et des autres personnages.

Pour rappel, SINoAlice est un JRPG imaginé par Yoko Taro (NieR, Drakengard), illustré par Jino, avec les musiques de Keiichi Okabe (NieR, Drakengard). Rendez-vous cet été pour enfin découvrir le titre sur iOS et Android.