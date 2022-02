Sifu : Le titre de Sloclap s’est déjà vendu à 500 000 exemplaires

Sortir un jeu durant ce mois de février très rempli peut-être une opération très risquée, surtout pour un studio indépendant. Mais de quoi effrayer Sloclap, qui a su générer des attentes solides autour de Sifu, au point d’en faire l’un des titres les plus attendus de ce mois infernal. Et visiblement, le public a bien été au rendez-vous le jour J, puisque seulement trois jours après son lancement, le studio nous annonce une très bonne nouvelle côté ventes.

We’re humbled that more than half a million of you have embarked on your path of vengeance so far.🔥

From everyone at @sloclap, THANK YOU❤️#SifuGame #Sifu pic.twitter.com/1nLYjeCgiG

— SifuGame (@SifuGame) February 11, 2022