Shotgun Cop Man : Le studio derrière My Friend Pedro revient avec un jeu de plateforme absurde qui tire dans tous les sens

Mettez Satan en garde à vue

Si l’on ne s’attarde que sur le gameplay de Shotgun Cop Man, on retrouve vite nos marques. On est en face d’un jeu de plateformes où nos armes à feu nous aident à nous propulser en l’air, de quoi proposer des séquences assez frénétiques et sanglantes.

Ici, on incarne un représentant des forces de l’ordre à l’allure complètement grotesque qui est bien décidé à arrêter l’un des plus grands criminels, Satan en personne. Il faudra donc plonger en Enfer pour aller dénicher le diable, et visible se battre contre toutes sortes de démons, dont ceux avec des fessiers bien énervés (?). Le jeu disposera d’une campagne solo ainsi que d’autres modes comme du speedrun et des runs où un dégât vous est fatal.

Pour essayer cette drôle de proposition, pas besoin d’attendre puisque Shotgun Cop Man dispose d’une démo dès maintenant sur Steam, avec 17 niveaux à essayer. La version complète du jeu sortira quant à elle sur PC et Switch, plus tard dans l’année, à 9,99 €.