Shin Megami Tensei V fait une nouvelle fois le point avec un nouveau trailer

Des trailers pour Shin Megami Tensei V, il y en a littéralement tous les jours, et on est pas prêt d’oublier que le titre sortira le 12 novembre prochain. Mais la dernière vidéo publiée par Atlus est un peu plus intéressante que les trailers de démons quotidiens, puisque cette bande-annonce revient à nouveau sur l’histoire du jeu, ainsi que son monde.

Tokyo en ruines

On nous présente donc à nouveau un Tokyo parallèle ravagé, où il faudra convaincre des démons de nous prêter main forte à l’aide de négociations.

Le trailer met aussi l’accent sur le système de combat où il faudra jouer sur les faiblesses ennemies, plusieurs fois d’affilé, afin de pouvoir déclencher une attaque ultime lorsque les conditions sont remplies. Et c’est surtout une nouvelle occasion pour les fans d’apprécier un bout de la bande-originale du jeu.

Shin Megami Tensei V sortira le 12 novembre en exclusivité sur Nintendo Switch. Si vous souhaitez précommander le jeu, vous pouvez retrouver toutes les offres sur notre page dédiée à la précommande.