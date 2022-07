Lollipop Chainsaw : De la censure à prévoir pour le remake ? Le producteur répond

On s’attendait à ce que Lollipop Chainsaw revienne sous une forme ou une autre suite à son dixième anniversaire, mais certainement pas à que le titre s’offre un vrai remake. C’est en tout cas le projet de Dragami Games et de son président Yoshimi Yasuda, qui comptent donner un coup de jeune à cette aventure sanglante et sexy. Mais dès l’annonce des premiers changements, sur le plan graphique et sur les musiques, les fans du jeu se sont mis à craindre que la censure soit de la partie, étant donné que les mœurs d’aujourd’hui ne sont pas celles d’hier. Le producteur a justement répondu à ces craintes dans un nouveau message.

L’histoire reste la même

Tout d’abord, Yasuda précise que les changements concernant la bande-son sont forcément obligatoires, étant donné que le studio n’a pas été en mesure d’avoir à nouveau les droits de seize morceaux.

Concernant l’aspect graphique, le style va quelque peu changer en adoptant un aspect plus réaliste, mais que les fans de Juliet se rassure, le design de l’héroïne ne sera pas changé. Tout comme l’histoire, qui ne bougera pas d’un iota, et qui sera bien la même dans ce remake.

Pas de censure ?

Concernant la délicate question de la censure, Yasuda précise que le studio n’en veut aucune, mais il faudra que cela soit aussi validés par les constructeurs et les plateformes pour que rien ne change :

« Nous avons appris après l’annonce du remake de Lollipop Chainsaw que de nombreux fans s’inquiétaient de la censure dans le jeu. Nous n’avons pas encore discuté de la question avec les différentes plateformes, et ne pouvons donc rien dire sur le sujet, mais ce que nous pouvons dire, c’est que nous avons l’intention de négocier avec ces dernières pour faire en sorte que le jeu puisse être aussi proche de la version originale que possible. »

Une réponse qui reste donc en suspens pour le moment, mais on sait au moins quelle est l’intention du studio.