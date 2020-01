Après vous avoir proposé un format écrit avec un top 15 des jeux indépendants qu’il ne fallait pas manquer en 2019, on vous propose cette même sélection en vidéo. Cela vous permet de profiter d’un autre format, plus visuel, et d’apercevoir en vidéo les différents jeux évoqués. On y parle de Baba is You, Untitled Goose Game, Outer Wilds ou encore de l’excellent Disco Elysium. Bref, que de titres qui méritent le coup d’œil.