Une sélection de T-shirts retro-gaming à offrir pour les fêtes de fin d’année

Cela ne vous aura pas échappé, les fêtes de fin d’année risquent d’être très différentes en 2020, avec le reconfinement qui prend place un peu partout chez nous. L’achat de cadeaux pour les proches risque également d’être très compliqué, surtout lorsque l’on ne peut pas flâner dans les grandes enseignes à la recherche de conseils et d’idées cadeaux. Si vous êtes perdus et que l’inspiration vous manque pour trouver des présents à offrir à vos amis ou à votre famille, surtout à ceux qui aiment la pop culture et notamment le jeu vidéo, nous vous proposons une sélection de T-shirts retro gaming et geek de chez Grafitee, qui ravira à coup sûr les plus nostalgiques.

Pour un look typé pop culture

Avec cette sélection, on retrouve ici un peu de tout, en passant par des films très populaires, des mangas cultes mais aussi quelques jeux vidéo.

Ainsi, vous pourrez dénicher quelques T-shirts pour les fans invétérés de Retour vers le Futur, ou encore des mix originaux comme celui à l’effigie d’Homer Simpson délaissant son crâne chauve pour se parer de la coiffure de Goku de Dragon Ball, quand il n’est pas occupé à parodier Mad Max ou même Pac-Man. Histoire de continuer dans la fusion de deux licences, les fans de Marvel pourront aussi s’en donner à cœur joie avec des T-shirts parodiques mêlant les plus grands Avengers aux personnages des livres pour enfants Monsieur Madame.

On retrouve ainsi de nombreuses séries et films adorés par les personnes ayant grandi dans les années 80-90 (de K2000 à Star Wars), avec quelques originalités comme des « mèmes » bien célèbres (comme celui de Batman giflant Robin) ou l’indémodable Nyan Cat. Mais ce qui intéressera surtout les joueurs ici, ce sont les T-shirts qui représentent le médium vidéoludique, et surtout les T-shirts retro-gaming.

Des T-shirts retro-gaming avec des jaquettes cultes

Si vos proches sont adeptes du retro-gaming et que les nouvelles consoles ne les intéressent pas en cette fin d’année, vous pourrez viser juste en offrant un T-shirt faisant référence à leurs premiers amours dans le jeu vidéo, comme la classique Game Boy et la manette de Master System, ou bien des vêtements plus discrets avec des hommages au pixel-art, via des objets comme les pièces d’or de Mario ou ce bon vieux Kirby. Les amateurs d’arcades pourront aussi afficher leur passion pour ces bornes, mais ce sont surtout les jeux de la Mega Drive, Nintendo 64 ou la NES qui sont mis à l’honneur dans cette sélection.

Vous (ou vos proches) avez toujours aimé les jaquettes des jeux de ces consoles ? Cela tombe bien, puisque vous pourrez ici retrouver de nombreuses jaquettes cultes du jeu vidéo, comme celles de Super Metroid ou Goldeneye chez Nintendo. Les amoureux de la Mega Drive seront également ravis de retrouver les gros muscles du héros de Golden Axe, ou ceux du Doom Slayer avec la jaquette de DOOM. à moins que leur cœur penche vers le légendaire et catastrophique jeu E.T. sur Atari 2600.

De nombreux jeux mythiques affichent donc leur jaquette dans cette sélection, pour s’offrir une bulle de nostalgie dans cette cacophonie créée par le lancement de la nouvelle génération. Les amateurs de retro-gaming, et de pop-culture en général, pourront ainsi afficher leur affection pour ces licences directement via leur look.