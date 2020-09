Sega tease des nouvelles autour de Virtua Fighter

Sega vient de tenir sa présentation inaugurale du Tokyo Game Show 2020 qui s’est terminé par un teaser pour Virtua Fighter qui aurait du mal à donner moins d’informations.

C’est possible d’être plus vague ?

Vers la fin de son stream, le patron de Sega Haruki Satomi a reconnu que l’on n’avait pas vu d’annonce jusque-là et qu’il était temps de changer cela. On a donc eu droit à une petite vidéo montrant des compétitions esports qui se terminait par Akira Yuki de dos devant un écran qui semble montrer du Virtua Fighter sans être assez visible pour voir s’il s’agit d’un nouvel épisode. C’est alors qu’apparait le texte « Virtua Fighter x esport« .

Le tweet publié dans la foulée évoque le renouveau de la série et son arrivée dans l’esport sans plus de précisions. L’un des animateurs du stream a d’ailleurs posé directement la question au patron pour savoir s’il s’agit de l’annonce d’un nouveau jeu. Mais Satomi a refusé de répondre en prétextant qu’il n’avait pas le temps de tout expliquer.

Forcément, vu que Virtua Fighter 5 date de 2006 et que sa version la plus récente Final Showdown est disponible sur PlayStation 3 et Xbox 360, on imagine mal Sega investir autant de moyens pour sa promotion et on penche plutôt vers la sortie d’un nouvel épisode ou d’un remake sur PlayStation 5 et Xbox Series.

Quoiqu’il en soit, on nous promet de nous en dire plus à l’avenir donc on va suivre tout cela de près.