Sonic 2 Le Film dévoile le design de Knuckles via une photo de tournage

Alors que l’on apprenait le début du tournage pour Sonic 2 Le Film le mois dernier, nous avons déjà droit à des photos qui nous donnent un aperçu du design de l’un des personnages de l’univers du hérisson bleu en plus de Tails Miles Prower.

Non, ces « figurines » ne sont malheureusement pas à vendre

Grâce à des photos de tournage prises par l’utilisateur de twitter pursuit23, rachetées ensuite par Just Jared, nous savons désormais à quoi ressemblera Knuckles dans cette suite du long-métrage de Paramount Pictures. On peut en effet voir un membre du staff ajuster des modèles grandeur nature des personnages, une pratique permettant à l’équipe et aux acteurs d’avoir une meilleure idée des proportions avant que les effets spéciaux n’interviennent.

On peut donc le voir en compagnie de Tails puisque tous deux rejoindront notre herrisson bleu sur Terre. En tout cas, l’apparence de l’échidné ne déçoit pas et reste assez fidèle à ce que l’on connait. Après la polémique du premier design de Sonic, on pouvait avoir quelques craintes mais l’équipe semble avoir retenu la leçon. La Paramount a tout intérêt à ne pas se louper pour cette suite étant donné l’énorme succès de Sonic Le Film au box-office avec pas moins de 306 millions de dollars de recettes avant le début des restrictions causées par la pandémie.

Sonic 2 Le Film sortira le 8 avril prochain aux Etats-Unis si tout va bien vis à vis de situation sanitaire. Chez nous, il faudra attendre 2022 sans plus de précisions.