SEGA prépare « quelque chose de spécial » pour demain

Après avoir occupé très brièvement le devant de la scène en juin 2020 en dévoilant son service de Fog Gaming pour les salles d’arcade et la Game Gear Micro, SEGA a indiqué hier sur Twitter préparer « quelque chose de spécial » pour demain. L’annonce se fera lors d’un live stream à un horaire inconnu sur Twitch.

We'll be back for our first live stream of 2021 this coming Thursday with something special.

More details to come but make sure to follow us on Twitch to get notified when we're live!https://t.co/ORzMKVQGLA pic.twitter.com/4WUlDMUWG0

— SEGA Europe (@SEGA_Europe) January 12, 2021