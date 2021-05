Sega évoque les ventes de Yakuza 7, le prochain Sonic et la création d’un « Super Jeu »

Cela bouge pas mal autour des jeux de Ryū ga Gotoku Studio. Alors que l’on apprenais il y a peu que Yakuza garderait sa structure de RPG au tour par tour et que la suite de Judgment vient d’être officialisée, on apprend maintenant que la licence ne s’est jamais aussi bien portée. Cela ne vous avait sans doute pas échappé, et SEGA a communiqué sur l’avenir de plusieurs de ses franchises, Yakuza, Sonic ou encore Persona y compris.

Yakuza, précurseur des sorties mondiales/multiplateformes ?

C’est dans le dernier numéro du magazine Famitsu que Shuji Utsumi, directeur des studios SEGA Asie et directeur de la stratégie, s’est confié quant à la stratégie de distribution pour les futurs titres. Pour commencer, il a tout simplement déclaré que Yakuza : Like a Dragon est l’épisode qui a réalisé les meilleures performances de ventes sur le plan mondial.

Il souligne le fait que ces résultats ont été portés par l’initiative de sortir le jeu simultanément sur l’ensemble des supports (Xbox, PlayStation et PC). Une stratégie qui se renforcera probablement pour les prochaines productions puisqu’il explique que les sorties mondiales simultanées sur de multiples plateformes ont un impact positif sur les ventes.

Cela se concrétisera avec Lost Judgment, qui profitera d’une sortie mondiale et d’une arrivée multiplateforme mais cela pourrait s’étendre à d’autres studios qui travaillent avec SEGA, tels que Atlus. Utsumi-san souhaiterait laisser l’opportunité aux développeurs de Persona d’en faire de même. Bien sûr, cela ne veut pas encore confirmer l’arrivée sur Switch de Persona 5 ou de sortie mondiale pour les futurs jeux ou (tel que le futur RPG toujours non annoncé d’Atlus) mais SEGA semble prêt à localiser ses titres plus rapidement.

Le prochain Sonic bientôt révélé

Dans cette même entrevue, Shuji Utsumi aborde rapidement le cas de la mascotte bleue qui fête cette année son 30ème anniversaire. Si rien n’a encore été annoncé, il confirme qu’un nouveau jeu est bien dans les tuyaux et qu’il ne faudra pas attendre encore longtemps pour en savoir plus. L’annonce est « proche » selon lui. Peut-être au cours de l’E3 2021 qui se rapproche à grands pas ?

Une nouvelle licence pour bientôt

Ayant abordé le bilan financier de la société japonaise un peu plus haut, il serait logique de s’y plonger un peu plus longuement. Si on laisse les ventes de côté quelques instants, une information a de quoi titiller lorsque SEGA évoque sa stratégie pour l’avenir : l’éditeur prépare une toute nouvelle licence et parle de la création d’un « super jeu » d’ici les 5 prochaines années.

Il s’agirait d’une production qui ne serait pas vouée à être très profitable à son lancement (nouvelle IP oblige), mais qui toucherait un public mondial, défini avec un forte potentiel de croissance. Pour l’instant, il est évidemment bien trop tôt pour prendre les paris sur le studio qui s’en charge et le type de jeu que l’on pourrait avoir mais on ne peut qu’apprécier cet enthousiasme à tenter quelque chose de nouveau.

On notera aussi la mention d’un jeu de tir à la première personne développé par un studio européen. Creative Assembly étant actuellement en train de recruter pour un « FPS de science-fiction » dans leur studio basé à Horsham, il serait assez facile d’établir un lien entre ces deux FPS – qui ne seraient donc qu’un seul et même titre. Rappelons qu’ils sont derrière Alien Isolation et la série Total War.

Enfin, ce bilan nous apprend aussi que l’entreprise japonaise va capitaliser sur ses séries Sonic, Persona, Phantasy Star, Yakuza et Total War dans les trois années à venir. SEGA aime capitaliser sur ces franchises et prévoit des remasters, remakes et reboots sur celles qui sont déjà installées.

Quelques chiffres pour finir

Enfin, difficile de ne pas évoquer les chiffres qui remontent de ce bilan financier. Sur la dernière année fiscale, SEGA annonce avoir vendu :

4.4 millions de jeux Sonic

4 millions de jeux Total War

3.8 millions de jeux Football Manager

3 millions de jeux Persona

Les pachinkos quant à eux ont enregistré une perte d’exploitation de 10,6 milliards de yens, soit quasiment 100 millions de dollars. Bien entendu, la crise sanitaire en est la principale cause.

Bref, SEGA a encore pas mal de projets sous le coude, à commencer par le futur jeu Sonic qui devrait bientôt être annoncé. Sans oublier les projets d’édition, avec Lost Judgment, Endless Dungeon, Humankind, Total War Warhammer III, Phantasy Star Online : New Genesis, et l’hypothétique Football Manager 2022, on peut donc y rajouter cette fameuse nouvelle licence.