SEGA continue de miser gros sur Sonic, les jeux Atlus et Like a Dragon en cherchant à renforcer ses studios

Des rachats potentiels pour travailler sur Persona, Like a Dragon et Sonic

SEGA a fait le point sur l’année fiscale à venir lors d’une séance de questions réponses avec ses actionnaires, retransmises par VGC. On peut alors y voir que l’éditeur prévoit une année 2025-2026 un peu plus faible côté sorties avec moins de nouveaux jeux que durant cette année encore en cours. Mais on retiendra surtout les déclarations de l’éditeur concernant ses licences majeures, sur lesquelles il souhaite redoubler d’efforts en augmentant la taille de ces studios (Atlus et RGG) ou en faisant des acquisitions qui pourraient aider ces derniers :

« Atlus est un studio important pour nous afin de développer les licences japonaises à l’étranger et nous pensons qu’il est nécessaire de le renforcer, et les studios impliqués dans les licences Sonic et Like a Dragon manquent également de personnel, et nous cherchons à les renforcer par le biais d’embauches supplémentaires et de fusions et acquisitions. »

Ces studios devraient donc en toute logique recevoir un peu plus de moyens humaines dans les prochains mois, ce qui permettra à Ryu Ga Gotoku de tenir la cadence infernale des sorties de jeux Like a Dragon tout en apportant du renfort à Atlus sur Persona 6 et ses autres projets, eux aussi nombreux. Sans doute aussi pour adapter ces univers sur les plateformes mobiles, qui est en train de devenir un marché important pour SEGA.