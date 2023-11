Des jeux mobiles Like a Dragon et Persona seraient prévus par Sega

Sega continue à capitaliser sur ses licences fortes

La Roviocon a eu lieu tout récemment et le directeur des opérations chez Sega, Shuji Utsumi, était présent à l’évènement pour faire le point sur la stratégie mobile à venir pour l’entreprise. S’il a évidemment parlé du futur de la série Angry Birds, ainsi que des projets Rovio en préparation (comme un jeu sur consoles et PC) et un potentiel crossover avec Sonic, on s’intéressera davantage aux autres jeux mobiles prévus par l’entreprise.

Utusmi a ainsi déclaré (selon les propos rapportés par Mobilegamer.biz) que Sega était prêt à étendre son catalogue mobiles avec les licences Like a Drahgon/Yakuza et Persona :

« Actuellement, Sega et Rovio travaillent sur de nouveaux projets de jeux mobiles basés sur nos propres licences… et Sonic n’est pas la seule licence à bénéficier de cette expansion. Ce sera potentiellement un axe très favorable pour d’autres licences clés de Sega telles que Yakuza et Persona. »

Persona a déjà eu droit à des apparitions sur mobiles avec le récent jeu Persona 5: The Phantom X, qui n’est pas encore disponible chez nous, mais c’est plus rare pour Like a Dragon. La licence est de plus en plus populaire et la sortie de Like a Dragon: Infinite Wealth devrait lui permettre de toucher un public encore plus large, rendant ainsi son arrivée sur mobiles assez logique pour Sega. D’autant plus que l’éditeur compte aussi étendre ces licences aux autres médias tels que la télévision ou le cinéma.