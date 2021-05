Virtua Fighter 5 : Ultimate Showdown s’annonce avec un trailer nostalgique

Nous avions déjà des indices, mais c’est IGN qui annonce officiellement la nouvelle avec un trailer empreint de nostalgie pour Virtua Fighter 5 : Ultimate Showdown. Une version remise au goût du jour du célèbre jeu de combat de SEGA. Surprise, ce sera en plus une exclusivité PS4.

Avec un peu de Yakuza

Le développement de ce renouveau a été confié à une équipe « all-star » qui allie Sega AM2 et le studio Ryu Ga Gotoku. C’est d’ailleurs le Dragon Engine (notamment utilisé sur les jeux Yakuza) qui sera le moteur graphique. Nous aurons ainsi droit à des graphismes améliorés et une nouvelle interface par rapport au titre original sorti sur PS3 et Xbox 360 en 2007.

On peut s’attendre également à de nouvelles musiques, une nouvelle cinématique d’ouverture, et de nouvelles fonctionnalités en ligne comme un mode spectateur ou encore un mode tournois. Il est donc attendu le 1er juin prochain exclusivement sur PS4 (rétrocompatible PS5 bien sûr).

Cela laisse penser que la fuite du PS Plus que l’on évoquait hier soit probablement avérée. Virtua Fighter 5 pourrait donc bien être annoncé dans l’offre demain dans la journée.