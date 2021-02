Samurai Warriors 5 se dote d’une date de sortie précise

Annoncé lors du dernier Nintendo Direct, Samurai Warriors 5 précise finalement sa date de sortie après nous avoir laissé miroiter avec un vague « cet été ». Nous avons également droit à un nouveau trailer pour l’occasion.

Le muso de l’ère Sengoku

Samurai Warriors 5 va vous permettre de revivre l’histoire du Japon, et plus précisément l’ère Sengoku, en se focalisant sur deux grandes figures de l’époque : Nobunaga Oda et Mitsuhide Akechi. Ce nouveau muso développé par Omega Force et édité par Koei Techmo débarquera le 27 juillet prochain sur PS4, Xbox One, Switch et PC.

Le titre vous laissera le choix entre 27 personnages jouables dont des anciens et des nouveaux pour la série. Un personnage original sera également de la partie en la personne de Mitsuki, plus connu sous le titre du ninja de Kôga. D’autres devraient être annoncés un peu plus tard. Les connaisseurs de la licence remarqueront plusieurs changements dont celui opéré sur le style graphique qui propose tout de même de jolies choses comme les finish des attaques.

Une version digital deluxe sera proposée chez nous et inclura le jeu ainsi que des bonus supplémentaires comme des armes, un cheval ou encore un ensemble de gemmes de compétences spéciales.