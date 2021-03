Rustler : Le GTA médiéval déboule bientôt sur consoles

Disponible depuis le 18 février dernier via l’accès anticipé de Steam, le GTA médiéval Rustler va atterrir prochainement sur consoles.

Un GTA médiéval loufoque en cel-shading prochainement sur consoles

Pour fêter cette grande nouvelle, le titre se fend d’un nouveau trailer. Comme nous avons pu l’indiquer dans le titre de cette news, Rustler sera en effet un GTA médiéval où vous pourrez tout simplement faire ce que bon vous semble. De faire voltiger des vaches avec une catapulte, voler des passants, tuer des héros en passant par se bastonner avec des gardes ou accomplir de nombreuses quêtes loufoques, il y aura vraiment de quoi faire.

Chose qui plus est séduisante, le titre sera en vue du-dessus, comme les deux premiers GTA de l’époque. Le tout, dans un design cel-shading qui donne un petit charme au titre. Qu’on se le dise, les nostalgiques devraient largement y trouver leur compte dans cette production made in Jutsu Games.

Pour rappel, Rustler est déjà disponible en accès anticipé depuis le 18 février dernier, mais sortira cette année sans plus de précisions sur PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One et Switch. Selon les développeurs via la page Steam du jeu, le titre devrait rester en accès anticipé pour environ six mois, ce qui peut nous laisser deviner facilement sa date de sortie définitive.