Röki : Une aventure réussie dans le folklore scandinave

Après vous avoir parlé de Fight Crab, un jeu de combat délirant avec des crabes, notre chronique Indie Story s’attarde sur Röki. Développé par des anciens de chez Guerrilla Games (Horizon Zero Dawn, Killzone), il s’agit d’un jeu d’aventure qui va nous envoyer un plein dans le folklore scandinave. Malgré un dernier tiers moins palpitant, l’aventure est réussie et l’on vous en parle dans cette vidéo. Sachez que le jeu est déjà disponible sur PC et arrivera plus tard sur Nintendo Switch.