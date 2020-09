Röki arrivera cet automne sur Switch

Actuellement disponible sur PC, Röki (dont vous pouvez lire ou relire notre test) s’offre une fenêtre de sortie pour cet automne sur Switch ainsi qu’un trailer.

Chaque conte de fée à son monstre

Roki est un jeu d’aventure inspiré du folklore scandinave. C’est un sombre conte de fées contemporain étayé par une narration touchante, un style artistique séduisant, des énigmes anciennes et une exploration atmosphérique enivrante.

Rejoignez Tove dans un voyage fantastique pour sauver sa famille, un voyage qui la plonge dans un monde caché et longtemps oublié de folklore, rempli de lieux étranges et de créatures encore plus étranges. Explorez l’ancienne nature sauvage, résolvez ses mystères et sauvez votre famille.

Röki est actuellement disponible sur PC et sortira cet automne sur Switch.