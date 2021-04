Deathloop est une nouvelle fois reporté, il sortira le 14 septembre

Décidément, la saison des reports continue et fait de nouvelles victimes. Deathloop avait déjà retardé sa sortie l’année dernière, et on pensait maintenant le voir arriver d’ici le 14 mai prochain. Il faut croire que l’on a fait fausse route, puisque le titre d’Arkane et Bethesda n’arrivera finalement qu’à la rentrée.

Un peu de retard pour le titre

Des nouvelles de DEATHLOOP de la part d'@ArkaneStudios : pic.twitter.com/5r73p4PKJt — Bethesda France (@Bethesda_fr) April 8, 2021

Dinga Bakaba et Sebastion Mitton d’Arkane Lyon, que nous avions reçu lors de notre AG French Direct tout récemment, annoncent donc dans un message vidéo que le studio a pris la décision de reporter le jeu au 14 septembre prochain.

Ils expliquent alors que l’ambition autour du jeu est importante, mais que la santé des employés l’est encore plus, et afin d’éviter de surcharger les équipes, Arkane va s’octroyer quelques mois supplémentaires de développement.

Il faudra donc patienter jusqu’en septembre avant de découvrir Deathloop. D’ici là, si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre dernière interview en date de Dinga Bakaba et Sebastion Mitton.