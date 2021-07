Road 96 tracera sa route dès le 16 août prochain

Cela fait pas mal de temps que celles et ceux qui aiment les jeux narratifs observent du coin de l’oeil Road 96, qui proposera une aventure aux multiples chemins et qui est même décrite comme étant procédurale en fonction de nos choix. Le prochain titre de DigixArt dévoile aujourd’hui une nouvelle vidéo qui nous réserve une belle surprise, avec la date de sortie du jeu.

Le grand voyage va bientôt commencer

C’est aussi l’occasion d’en apprendre plus sur l’univers, où notre personnage devra fuir un pays où la propagande règne et où les élections politiques sont sur le point de faire imploser les tensions entre plusieurs camps.

Road 96 nous donne donc rendez-vous pour le 16 août prochain. Le titre sortira sur PC via Steam, Epic Games Store et GOG, ainsi que sur Nintendo Switch. N’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu pour en savoir plus sur le jeu.