Rising Hell : Le plateformer Rogue-Lite est disponible sur PS4 et arrive sur Switch et Xbox One

Les jeux indépendants ont toujours le vent en poupe, en particulier les rogues-lite. Rising Hell, un jeu qui fait partie de ces deux catégories, est aujourd’hui disponible sur PS4.

Rising Hell est un jeu d‘action/plate-forme intégrant des éléments de rogue-lite qui pousse le joueur à parcourir une tour via des niveaux très verticaux. Le but sera évidemment de trucider du démons par paquets de 100 au sein d’environnements qui changeront à chaque partie. Une démo est d’ailleurs disponible si vous souhaitez tester le titre par vous-même.

🔥 Rising Hell is OUT NOW on PS4! 🔥

Escape from Hell and free your dark master in @TahoeGames‘ heavy metal indie roguelite, published in partnership with @togeproductions!

Get it here: https://t.co/5sY5xllbfI

See you in Hell! 😈#indiegame #indiedev #playstation #PS4 pic.twitter.com/hLXPsTBcuB

— Chorus Worldwide | 🔥 RISING HELL LAUNCH WEEK! 🔥 (@ChorusWorldwide) May 18, 2021