Re:ZERO – Starting Life in Another World: The Prophecy of the Throne présente va vidéo d’intro

Repoussé de quelques jours pour finalement arriver en février, Re:ZERO – Starting Life in Another World: The Prophecy of the Throne refait parler de lui avec sa cinématique d’introduction, qui nous présente brièvement les personnages et le contexte du jeu.

Un opening pour le jeu

Cette adaptation du light novel et de l’anime nous racontera donc l’histoire alternative autour de la succession au trône avec l’arrivée d’une sixième candidate dans la danse, Melty.

On retrouvera alors Subaru et les autres personnages dans cette nouvelle intrigue, supervisée par l’auteur Tappei Nagatsuki, qui sera narrée sous forme de visual novel, avec une pointe de tactical-RPG.

Pour rappel, Re:ZERO – Starting Life in Another World: The Prophecy of the Throne sera disponible dès le 5 février sur PC, PS4 et Switch.