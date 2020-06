Re:Zero – The Prophecy of the Throne nous présente Melty avec un premier trailer

Confirmé en Europe il y a peu, Re:ZERO – Starting Life in Another World: The Prophecy of the Throne vient de lâcher sa toute première bande-annonce au cours du New Game+ Expo qui s’est déroulé ce mardi. Spike Chunsoft en profite ainsi pour nous présenter Melty, personnage très important de cette nouvelle intrigue.

Et si elles étaient six ?

Prévu pour la fin d’année, Re:Zero – The Prophecy of the Throne nous raconte une histoire alternative de l’oeuvre de Tappei Nagatsuki : Et si au lieu d’être cinq prétendantes au trône, une sixième candidate avait mystérieusement fait son apparition ? Ce sixième candidat s’appelle Melty, personnage totalement inédit de ce jeu, que l’on peut apercevoir pour la première fois dans ce trailer et dans les quelques images diffusées à côté.

Cela aura des incidences sur la sélection, et comme toujours, c’est Emilia qui sera pointée du doigt : tous les soupçons sont immédiatement portés sur notre waifu. Pour le reste, on est sur un mélange de tactical RPG et de visuel novel, un peu à la Utawarerumono. Deux éditions seront proposées, une standard avec quelques bonus et une édition limitée, vendue respectivement 59.99€ et 89.99€ disponibles en précommande :

Rendez-vous en fin d’année pour la sortie du titre sur PlayStation 4 et Nintendo Switch, en numérique et en physique, et sur PC via Steam.