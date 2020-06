Re:ZERO : The Prophecy of the Throne arrivera chez nous cet hiver

Hier, Spike Chunsoft annonçait se lancer dans l’édition de Re:ZERO : The Prophecy of the Throne pour l’Europe. Ainsi, le jeu mêlant aventure et tactique arrivera sur PlayStation 4, Switch et PC. Pour l’instant, pas encore de date exacte mais une fenêtre de sortie pour cet hiver, soit la même que pour le Japon.

Une version physique collector pour l’Europe

Côté édition physique « collector », c’est Just For Games qui récupère les droits de distribution. Le présent titre jouira ainsi de deux éditions différentes, à destination de la Switch et de la PS4. Comme souvent, ces éditions seront une édition collector et une édition « Day One ». Retrouvez leur contenu ci-après en images et texte.

Edition Day One

L’édition « Day One » sera vendue au prix de 59,99€ et contiendra plusieurs goodies. Ainsi, ce seront quatre pins exclusifs qui seront offerts, rangés dans une boîte faite pour l’occasion. Ces derniers seront à l’effigie d’Emilia, Subaru et Rem, ainsi qu’un quatrième personnage qui doit encore être révélé. Ces derniers sont accompagnés d’une copie physique du jeu, sur la plateforme désirée.

Edition Collector

De son côté, l’édition collector sera vendue à un prix de 89,99€. Elle contiendra les pins cités ci-haut ainsi qu’un artbook entièrement en couleur. Les concept-art présents dans ce dernier seront accompagnés de commentaires des créateurs. Également, un SteelBook exclusif sera fourni, de même que la bande-son du titre. Le tout sera réuni dans une boîte collector réalisée spécialement pour l’occasion.