Re:Zero – The Prophecy of the Throne annoncé sur consoles et PC

Spike Chunsoft vient d’annoncer Re:Zero – The Prophecy of the Throne, un nouveau jeu basé sur l’isekai de Tappei Nagatsuki. Contrairement à Starting Life in Another World, une autre adaptation présentée il y a quelques semaines, Re:Zero – The Prophecy of the Throne arrivera sur consoles et PC. Petite présentation.

Emilia et Subaru sur consoles

Bien que Spike Chunsoft n’a pas encore livré tous les détails – ni même confirmé sa localisation européenne, le site officiel et la page Amazon.uk mise en ligne trop tôt, nous permettent d’avoir de premières informations mais aussi entrevoir une sortie dans nos contrées. Bonne nouvelle donc.

Le titre se présente comme un jeu d’aventure tactique. et nous racontera une histoire originale qui sera supervisée par Tappei Nagatsuki en personne. Selon les premiers éléments du scénario, on nous évoque un sixième candidat à la sélection royale qui ne devait pas exister, ce qui lance des soupçons sur Emilia qui est accusée d’être un imposteur. Par ailleurs, de nouveaux personnages totalement inédits sont prévus sous la tutelle de Shinichiro Otsuka et d’autres artistes ayant officié sur l’oeuvre originale.

Re:Zero – The Prophecy of the Throne est prévu sur PC via Steam, PlayStation 4 et Nintendo Switch. Pas encore de date chez nous, et des textes en anglais et des doublages anglais/japonais sont listés. Au Japon, il est censé sortir cet hiver et portera le nom de Re:Zero – Starting Life in Another World: Royal Selection Candidate