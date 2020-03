Revenant Apex Legends

Autrefois, Revenant était encore humain. C’était même le plus dangereux tueur à gages que le Syndicat Mercenaire ait jamais connu. Quand il se regardait dans le miroir, c’était un visage d’homme qu’il voyait. Mais le temps a fait son œuvre et, quand son programme s’est mis à défaillir, il a vu ce que le Syndicat Mercenaire et Hammond Robotics avaient fait de lui : un cauchemar ambulant fait d’acier et de chair résiduelle. Ses maîtres le ressuscitaient en tant que simulacre, l’arrachant à l’étreinte de la mort, encore et encore, en le programmant pour oublier.

Quelles sont les capacités de Revenant ?

Silence (tactique) : Activez un dispositif qui provoque des dégâts et désactive les capacités des ennemis pendant 10 secondes

(tactique) : Activez un dispositif qui provoque des dégâts et désactive les capacités des ennemis pendant 10 secondes Traqueur (passive) : Vos capacités d’accroupissement et d’escalade sont accrues.

(passive) : Vos capacités d’accroupissement et d’escalade sont accrues. Totem de frag (ultime) : Activez un totem qui protège ses utilisateurs de la mort pendant une durée définie. Au lieu de vous faire tuer ou mettre à terre, vous revenez automatiquement au totem.

Il a juré de traquer les responsables de sa transformation jusqu’au dernier, mais plus de deux siècles ont passé et ils ont tous disparu… du moins, il le croyait. Hammond Robotics cherchant aujourd’hui à revenir s’implanter dans les Terres Sauvages, la soif de vengeance de Revenant ne sera pas étanchée avant qu’il ait exterminé tous ses anciens employeurs. Et il ne se gênera pas pour éviscérer les Légendes qui oseront se mettre en travers de son chemin… Revenant n’est plus le même qu’avant. Il n’a plus besoin de raison de tuer

Comment jouer Revenant ?

Le robot-assassin Revenant, apparu dans Apex Legends lors de la saison 4, a plusieurs tours dans son sac. Sa capacité passive lui permet d’atteindre facilement des endroits et lui accorde une mobilité qu’aucune autre Légende ne possède. Prenez des zones et des angles que seul vous pouvez prendre, et assurez-vous de surprendre vos ennemis.

Et quoi de mieux que la capacité tactique de Revenant, Silence, pour enfoncer un clou dans une équipe déjà à fleur de peau. Cette capacité empêchera toute fuite rapide du côté de vos adversaires ni moyen de se défendre, que ce soit par le soin, ou par des capacités type bombardement massif. Idéalement, utilisez cette capacité lorsque vos ennemis sont groupés, pour faire un maximum de dégâts. Et si par malheur, votre attaque tourne mal, rien n’est perdu puisque l’attaque ultime de Revenant vous permettra d’avoir une seconde chance.

Alors que la capacité tactique de Revenant est plutôt offensive, son attaque ultime vous permettra de survivre à un assaut perdu d’avance, voir même de fuir si vous planquez votre totem assez loin du combat, le temps de vous refaire une santé. En effet, chaque allié mort retournera au totem de frag, sans passer par la case agonie ou carrément décès. Une capacité ultime très puissante mais dont l’utilisation requiert un peu de réflexion : utilisez-le au moment critique, pour en profiter au maximum.

Retrouvez notre guide complet d’Apex Legends pour tout savoir du jeu.