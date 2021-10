Resident Evil: Welcome to Raccoon City montre ses similarités avec les jeux et son affiche

La série Resident Evil va bientôt connaître plusieurs adaptations live, et celle qui est la plus proche de nous est Resident Evil: Welcome to Raccoon City. Le long-métrage a récemment montré sa première bande-annonce bourrée de clins d’oeil aux jeux, et Sony Pictures en rajoute aujourd’hui une couche en nous dévoilant quelques extraits qui s’amusent à faire la comparaison entre l’adaptation et la saga originale.

« Regardez comme on est fidèles aux jeux »

Hear what makes @ResidentEvil: #WelcomeToRaccoonCity writer/director, Johannes Roberts, so passionate about adapting the games for the big screen. 🧟‍♂️ 🔜 🎬

Exclusively in movie theaters November 24. pic.twitter.com/gijV9QgvuN — Sony Pictures (@SonyPictures) October 19, 2021

C’est le réalisateur Johannes Roberts qui prend ici la parole dans ce court clip diffusé sur les réseaux sociaux, où l’on peut voir quelques scènes déjà connues ainsi que des extraits qui s’amusent à comparer plan par plan les lieux iconiques de la série, pour bien montrer que le film respecte les jeux.

La communication autour du film semble donc s’axer sur ce point spécifique pour faire plaisir aux fans, mais il faudra attendre de voir le résultat en salles pour savoir si c’était la bonne stratégie. D’ici là, on a droit à une nouvelle affiche qui met avant les personnages principaux du long-métrage, et qui est… ce qu’elle est.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City est attendu dans les salles obscures pour ce 24 novembre 2021.