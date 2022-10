Un Resident Evil Showcase aura lieu dans la nuit de jeudi à vendredi, Resident Evil 4 Remake au programme

Lors du Tokyo Game Show, Capcom n’avait donné que peu de nouvelles concernant Resident Evil 4 Remake, mais promettait de se rattraper avec un Resident Evil Showcase durant le mois d’octobre. On en sait aujourd’hui un peu plus puisque l’éditeur vient de prendre la parole sur Twitter. Si ce mercredi, on assistera au retour de Silent Hill sur le devant de la scène, on a aussi rendez-vous avec Resident Evil le lendemain, dans la nuit de jeudi à vendredi.

Resident Evil 4 Remake confirme se présence

The next Resident Evil Showcase begins October 20th at 3:00 PM PDT / 6 PM EDT / 11 PM BST!

Featuring Resident Evil Village Gold Edition and Resident Evil 4, everyone is welcome to co-stream the event!

Un nouveau Resident Evil Showcase aura bien lieu cette semaine, mais pour y assister, il faudra veiller tard. Capcom nous annonce que la prochaine présentation aura lieu le 20 octobre, ou plutôt le 21, puisque chez nous, l’heure du rendez-vous est fixée à minuit. Autrement dit, rendez-vous jeudi soir à 23h59 pour assister à ce Resident Evil Showcase.

Au programme, la version Gold de Resident Evil Village sera bien au rendez-vous puisqu’elle sort dans quelques jours. On devrait donc y voir plus d’images concernant le DLC du jeu et le mode à la troisième personne.

Mais ce que tout le monde attend, c’est la nouvelle présentation de Resident Evil 4 Remake, qui va enfin faire son retour, comme annoncé dans le tweet. On devrait donc avoir droit à un nouveau trailer, voire à du gameplay.

On regardera donc tout cela de très près, en rappelant que ce remake est prévu pour sortir le 24 mars 2023.