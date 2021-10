Capcom veut faire du PC sa plateforme principale dans les années à venir

Un temps réservé à la Nintendo Switch, Monster Hunter Rise arrivera prochainement sur PC, avec une démo prévue pour la semaine prochaine et une sortie programmée pour janvier 2022. Si le titre arrive aussi sur PC, c’est parce que Capcom s’intéresse de plus en plus à la plateforme, ce que son chef des opérations Haruhiro Tsujimoto a réaffirmé au journal Nikkei, relayé par VGC.

Plus de jeux Capcom sur PC dans les années à venir

Dans cette interview, Haruhiro Tsujimoto déclare alors que Capcom va « principalement se focaliser sur le jeu PC » à l’avenir, suite aux bons résultats des ventes sur cette plateforme :

« Nous avons commencé à établir que nous allons faire du PC notre plateforme principale. Durant ce Tokyo Game Show, nous nous concentrons sur la démonstration de la version PC de Monster Hunter Rise, et je pense que le public sera capable de voir le changement dans notre approche. »

Il déclare alors que Capcom espère que la moitié des ventes de jeux se fera sur PC d’ici la fin de l’année prochaine, tout en indiquant que ce sont les ventes PC qui qui contribuent aux bonnes ventes des jeux de l’éditeur.

C’est notamment le cas pour les jeux à la carrière plus longue, comme Resident Evil 7, qui continue de bien marcher sur PC même des années après sa sortie. Il prévoit alors que le PC pourrait être encore plus populaire que les smartphones dans les années à venir, car la pandémie aurait changé notre façon de consommer.

Les consoles seront toujours importantes pour Capcom, mais on l’a compris, l’El Dorado de l’éditeur semble bien être le PC, et ce n’est pas la communauté PC qui va s’en plaindre.