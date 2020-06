Ce soir avait lieu l’événement de fin de saison de Fortnite Chapitre 2 Saison 2. Faisons ensemble le point sur ce qu’il s’est passé.

S’il faut remarquer une chose, c’est qu’Epic Games n’avait clairement pas la capacité au niveau des serveurs pour recevoir tous les joueurs. La preuve, dès 19h15, les files d’attente étaient pleines et il était impossible de rejoindre le jeu, alors même que les comptes officiels du jeu annonçaient de s’y présenter 30 minutes avant (seulement).

Par conséquent, des milliers de joueurs de par le monde ont dû assister à l’événement via des lives d’influenceurs ou joueurs connus, de quoi attiser un mécontentement latent envers le jeu qui ne cesse de repousser ses événements ou ajouts de nouveautés.

Désolé, nous sommes complets

Ainsi, si vous souhaitez voir l’événement en replay, nous vous proposons une vidéo complète afin de vous mettre à jour :

Dans cet événement d’une petite dizaine de minutes, de nombreuses choses se sont passées. En voici ainsi un résumé étape par étape :

Un dialogue incompréhensible entre 2 personnes s’est fait entendre juste avant l’événement accompagné d’une sonnerie d’alarme.

Des antennes sont sorties des écoutilles disséminées autour de l’Agence.

L’Agence a explosé, ne laissant qu’un tas de cendres.

La boule d’énergie fabriquée par Midas en est sortie et s’est chargée d’énergie grâce aux antennes et à la tempête.

La force accumulée a permis d’éloigner la tempête en dehors de l’île.

Mais la machine s’est mise à déconner et la tempête est revenue.

L’énergie s’est de nouveau accumulée et la tempête a totalement disparue.

De temps en temps, nous nous retrouvions dans une réalité parallèle (semblant vraiment réelle) en vue à la première personne, dans un bureau (contenant des dossiers top secrets) où nous pouvions écouter à travers les murs, un agent, Jonesy dit ici John Jones, tenant une conversation avec d’autres personnages.

« (au téléphone) Euh, non. Il n’y a RIEN de stable, ici. En vrai, on… (à Janice) Euh, Janice ! Janice ! Règle l’actionneur de résonance sur 7,2. Tout de suite, s’il te plaît.

Pas si vite… « Ce n’est pas une simple tempête » ? Ça veut dire quoi, ça ? »

« Et ça a marché ? Ça va tenir combien de temps, tu penses ?

Bon, super. Tout est en train de se stabiliser, ici. Il n’y a pas l’air d’y avoir… Qu’est-ce que…?!

Jusqu’à ce que le bureau s’ouvre et que l’agent nous voit, nous interpellant car ne devant pas se trouver ici.

Comment est-ce que tu… Non… Attends un peu. Tu… tu peux m’entendre ? Tu… peux m’entendre ?

Je m’en charge !

C’est sûrement lié à la boucle, mais on n’aurait jamais pu prédire que ça réagirait de cette façon. On n’a plus qu’à… »

La boule d’énergie explosa avant qu’un immense tsunami ne prit sa place et transformant la zone de tempête en eau.

Enfin, la boule d’énergie se casse et reprit sa place initiale sous l’Agence avant que le jeu reprenne son cours.

Ainsi, la nouvelle zone se constitue d’eau et nous pouvons y nager quelques secondes avant d’en être expulsés. Nous pouvons y remarquer des poissons et certains joueurs ont même vu des requins. Tout ceci confirme la théorie selon laquelle la prochaine saison se concentrée sur le thème de l’eau avec potentiellement une carte inondée dès mercredi, jour de lancement de la prochaine saison.

Vous trouverez ci-dessous des images de ce que donne le tsunami remplaçant la zone in-game ainsi que l’Agence détruite.