Un remake Need for Speed: Most Wanted serait-il en route ?

Need for Speed Unbound n’aura malheureusement pas su permettre à la licence de vraiment revenir sur le devant de la scène, l’épisode n’ayant convaincu que partiellement le public. La série est donc à nouveau dans l’incertitude, et c’est dans ce genre de situation que les éditeurs ont tendance à se tourner vers les valeurs sûres. Autrement dit, les ressorties de vieux succès. Et quel épisode aura le plus marqué l’histoire de Need for Speed ? Sans aucun doute Most Wanted, qui pourrait bien avoir droit à son remake dès l’année prochaine.