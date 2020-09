Rediffusion de notre nouvelle émission Game Rewind sur Ghost of Tsushima

Notre chaîne de streaming sur Twitch, « AGTV », a lancé cette semaine une nouvelle émission hebdomadaire qui revient plus en profondeur sur certains jeux. On vous explique tout.

Le concept de Game Rewind

Comme le souligne le titre, il s’agit de rembobiner un peu le temps avec une actualité sans arrêt chargée et des sorties de jeux qui s’enchaînent sans discontinuer. On revient ainsi sur certaines sorties majeures de l’année (des AAA ou des jeux indépendants) avec un peu de recul afin de débattre et donner notre avis. Notre premier numéro a été consacré à Ghost of Tsushima, nous sommes ainsi revenu sur ses points forts et ses points faibles ainsi que son actualité en compagnie de nos rédacteurs et streamers aux avis divers et tranchés.

Cela nous permet également d’en parler librement sans se préoccuper des spoilers. Si jamais la rediffusion de l’émission vous intéresse, vous êtes prévenus.