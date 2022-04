realme annonce le realme 9 Pro+ Free Fire Edition qui sera dévoilé le 21 avril prochain

Alors que le smartphone realme 9 Pro+ est disponible depuis cette année, la marque compte promouvoir sa machine à destination des joueurs mobiles avec une collaboration flamboyante. realme s’associe en effet avec le Battle Royale Free Fire pour une édition limitée qui sera bientôt dévoilée plus en détails.

realme X Free Fire

Le jeu mobile prend une place de plus en plus prépondérante sur le marché des smartphones et les marques n’hésitent pas à mettre des jeux très populaires en avant pour promouvoir leurs produits (le dernier exemple en date étant la collaboration avec Dragon Ball pour le GT Neo 2). Avec ce realme 9 Pro+ Free Fire Edition (basé sur le realme 9 Pro+), la marque veut montrer ici que « la puissance rencontre le style ».

Faire tourner certains jeux sur smartphone devient un argument de vente de plus en plus important au fil du temps avec des titres plus beaux et plus gourmands. Free Fire est un Battle Royale extrêmement populaire sur mobiles. En 2020, il a même établi un record avec 80 millions d’utilisateurs quotidiens dans le monde. Même en prenant en compte le contexte de la pandémie, le chiffre reste impressionnant et cela explique l’intérêt du constructeur chinois.

realme met en avant son côté avant-gardiste en matière de design en faisant appel à des grands noms du milieu tels que Naoto Fukasawa ou José Levy. Cette collaboration promet ainsi de « sublimer l’expérience de jeu dès la première utilisation, grâce à un packaging personnalisé, des designs inspirés de Free Fire, et une expérience de jeu ultime ».

Rendez-vous le 21 avril prochain pour avoir plus de détails.