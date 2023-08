Quake II s’offre une version remasterisée sur toutes les plateformes et à bas prix

Avec du contenu inédit en bonus

Le fast-FPS culte est de retour dans une version remasterisée qui promet de rendre honneur au jeu sorti en 1997. Il s’agit là de l’expérience complète Quake II, comprenant les packs de missions que sont « The Reckoning » et « Ground Zero », ainsi que la nouvelle extension « Call of the Machine » qui comprend 28 niveaux supplémentaires et une map en plus pour le mode deathmatch en multijoueur.

Vous pourrez évidemment profiter du jeu en ligne contre vos amis ou même en local, tandis que le cross-play est bien de la partie. En bonus, vous recevrez aussi Quake II 64 pour l’achat du jeu.

Ce remaster promet de lisser les visuels pour offrir de la 4K et un support avec les écrans ultra-larges, tandis que les modèles des personnages ont été retravaillés, tout comme les cinématiques et les éclairages. L’IA a également été améliorée.

Et pas besoin d’attendre pour redécouvrir le jeu, puisque ce remaster de Quake II est disponible dès maintenant sur Steam, Epic Games Store, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et même Nintendo Switch, pour la modique somme de 9,99 €. Notez d’ailleurs que si vous jouez sur Switch ou sur les consoles PlayStation, vous pourrez profiter du gyroscope pour viser. Pas la manière la plus simple de jouer à Quake, mais après tout, pourquoi pas.

De plus, le jeu aura droit à une édition physique qui sera vendue par Limited Run Games. Elle sera bien plus coûteuse puisqu’elle est affichée à 34,99 dollars, et c’est sans compter une édition collector à 139,99 dollars comprenant tout un tas de goodies pour les fans. Les précommandes ouvriront demain sur le site du distributeur.