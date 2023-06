Quake II serait-il sur le point de s’offrir une version remasterisée ?

Vers un remaster de Quake II ?

La tendance est au old school chez les développeurs de Fast FPS. Un genre que les anglophones appellent même le « boomer shooter », pour signifier qu’il s’inspire des DOOM et des Quake de l’âge d’or du genre. Autrement dit, ceux qui l’ont popularisé, si ce n’est inventé. Dernièrement, nous avions ainsi droit à plusieurs expériences sympathiques, notamment Warhammer 40.000 : Boltgun, ou l’excellent Prodeus. Et bien sûr, Quake Remastered frappait fort en 2021, malgré un travail de refonte que certains jugeront paresseux.

Ainsi, lorsque la potentialité d’une version remasterisée de Quake II est évoquée sur le net, les oreilles des fans de ce genre à la saveur si particulière sont à l’affut. La rumeur nous provient de l’autre bout du monde, et plus précisément de Corée du Sud, où l’organisme de classification du jeu vidéo a tout simplement listé un certain Quake II Remastered. Erreur complète, ou divulgation involontaire d’informations avant l’heure donnée de l’annonce… Difficile à dire, bien que tout porte à croire que ledit titre est bel et bien dans les tuyaux.

Pour le moment, on évitera de se prononcer définitivement. Mais rappelons que la sortie de Quake Remastered, en août 2021, avait elle aussi été précédée d’une rumeur de la sorte. Avant une annonce à la QuakeCon. Va-t-on avoir droit au même scénario deux ans tout rond plus tard ? C’est tout à fait envisageable. Reste donc à attendre que Bethesda Softworks, société détentrice des droits d’exploitation de la franchise imaginée par id Software, ne daigne annoncer le titre en bonne et due forme… ou pas.