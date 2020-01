La PS5 et la Xbox Series X significativement plus puissantes selon EA

La PS5 et la Xbox Series X s’annoncent comme des consoles bien plus puissantes qu’on ne l’imagine si l’on en croit les déclarations d’Electronic Arts. Durant un appel avec les investisseurs à l’occasion du bilan fiscal du troisième trimestre, la firme a partagé ses impressions quant aux consoles nouvelles générations qui devraient débarquer l’hiver prochain.

On y a également appris des informations concernant les ventes de Star Wars Jedi : Fallen Order si jamais cela vous intéresse.

EA très confiant concernant l’impact de la nouvelle génération de consoles (PS5 et Xbox series X)

Le directeur financier, Blake Jorgensen, donne quelques indices concernant la puissance des prochaines consoles de salon que sont la PlayStation 5 et la Xbox series X. Sans toutefois donner de détails techniques, il assure qu’elles vont nous « époustoufler« . Toujours d’après lui, leurs puissances seraient telles que nous pourrions voir énormément d’innovations dans toute l’industrie.

En rajoutant en outre : « Et la puissance des nouvelles consoles sera bien plus grande que la génération actuelle, ce qui signifie que nous pouvons faire bien plus ». Même si cette dernière déclaration peut paraître convenue étant donné que les prochaines consoles seront évidemment plus puissantes, cela laisse surtout entendre que l’écart serait bien plus grand qu’auparavant.

Le plus étonnant est que, pour illustrer son propos, il fait référence à des jeux de sports comme FIFA et Madden. Ces titres ne sont pas particulièrement connus pour leurs évolutions majeures, toutefois, si la PS5 et la Xbox series X peuvent faire la différence sur ce genre de titres, on n’ose imaginer ce que cela donnera sur tout le reste de l’industrie.