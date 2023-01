PS5 : Placer sa console débout n’est finalement pas si dangereux

Un vent de panique a soufflé en début de semaine lorsque le site Wololo.net a voulu mettre en avant un soi-disant défaut de fabrication (ou de design) pour la PS5, avec l’appui d’experts sur le sujet. L’article en question rapportait que placer sa PS5 à la verticale, comme beaucoup le font pour le gain de place (et la console est même présentée comme cela par Sony), pouvait finalement être dangereux à cause d’un métal liquide situé dans le CPU qui pouvait plus facilement s’échapper de cette manière et affecter les autres composés. Mais il se pourrait que toute cette histoire parte en réalité d’une erreur toute bête.

There was a critical misunderstanding on our end when we thought TheCod3r said the Liquid Metal problem happened on unopened, in-box PS5s. What he said (and meant) was PS5s that had not been opened (the actual console!) by other repair shops prior to him.

(1/2)

— Wololo (@frwololo) January 9, 2023