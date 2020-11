PS5 : son contrôle à distance est possible sur PlayStation 4

Sony avait déjà annoncé que le Remote Play de la PlayStation 4 serait disponible sur PS5. Mais on apprend désormais via les premiers retours que l’inverse sera également possible.

Et est-ce qu’on peut utiliser sa PS5 à distance pour contrôler sa PS4 à distance ?

En résumé, cela veut dire que tout en restant sur votre PS4, vous pouvez contrôler et même jouer à distance sur votre PS5. Rien d’incroyable là-dedans si ce n’est un détail qui en irritera plus d’un. Les manettes PS4 sont donc compatibles avec la PlayStation 5 mais uniquement dans les menus et lors de l’utilisation de jeux PlayStation 4 via la rétrocompatibilité. En revanche, un jeu PS5 ne reconnaitra pas une DualShock 4 par exemple.

Here it is: PS5 Remote Play on a PS4 console. pic.twitter.com/IFP6NQQfv1 — Andy Robinson (@AndyPlaytonic) November 10, 2020

Il est donc très étonnant de voir Andy Robinson, journaliste sur VGC et ancien scénariste des Yooka-Laylee pouvoir jouer à Astro’s Playroom à la DualShock 4 quand le jeu a été créé spécifiquement comme une démo technique pour la DualSense. Mais il reconnait que l’expérience est étrange en la comparant à « jouer à Wii Sports avec un volant ».

On se demande donc si le constructeur va tout laisser en l’état, patcher la fonction pour ne plus pouvoir lancer de jeu ou laisser les joueurs utiliser leurs anciennes manettes sur les nouveaux titres. En attendant, certains profiteront peut-être de cette subtilité pour pouvoir jouer en multi local sans forcément avoir besoin d’une DualSense par participant.

La PlayStation 5 sortira en France le 19 novembre 2020.