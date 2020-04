PS4.5 : Capacités, mode normal, NEO et bientôt en production ?

La PS4.5 semblerait nous dévoiler tout ses petits secrets par l’intermédiaire du site Giantbomb. Pour ceux connaissant ce dernier, il ne fait que nous transmettre une rumeur mais il s’agit d’un site a réputation et qui a généralement une certaine fiabilité dans ses informations. Néanmoins, on est bien obligé de prendre tout cela avec des pincettes et d’attendre une confirmation de Sony sur tout ce que l’on va vous apprendre.

Tout d’abord, la PS4.5 aurait pour nom de code NEO. Vous allez comprendre pourquoi un peu plus bas mais on va commencer par vous informer sur les capacités supposées de la console :

La PS4K aurait 8 cœurs Jaguar pour son CPU

Elle tournerait à 2,1 Ghz (nos PS4 classiques sont à 1,6 Ghz)

Pour la RAM : 8 Go de GDDR5

Une bande passante de 218 Go/s (Nos PS4 classiques sont à 176)

Le CU (computer Units) serait à 36 CU (version améliorée GCN) tournant à 911 MHz (Nos PS4 classiques sont à 18 CU cadencés à 800 MHz)

Elle proposerait un mode normal et NEO

On se demande forcément ce que sont les deux derniers modes évoqués et Giantbomb a même cette information. En tout cas, dès Octobre et toujours d’après Giantbomb, les PS4 seront dotés du fameux mode normal et du NEO pour tous les nouveaux modèles. Néanmoins, cela ne veut pas dire que ces derniers seront dispos dès le mois d’Octobre. Par contre, les documents reçus par Giantbomb indiquent que les développeurs sont autorisés à faire des jeux NEO pour le lancement de la console.

Giantbomb indique néanmoins qu’ils ont pu voir qu’il n’y aura pas de jeux qui fonctionneront seulement sur NEO et Sony n’autorisera pas les joueurs NEO à jouer dans leur coin pour les modes en ligne des jeux. Il en va de même du côté des développeurs qui ne pourront pas offrir des expérience de gameplay ou des spécificités différentes pour les joueurs de NEO.

Néanmoins et pour exemple, les joueurs de NEO pourront par exemple de bénéficier de certains avantages : Exemple : Si un jeu PS4 offre une coop local à quatre, une coop en local à huit pourra sera peut-être disponible pour les joueurs de NEO. Encore une fois, il n’y aura aucun changement pour tous les jeux en ligne. Mais ce n’est pas tout et vous vous doutez bien qu’il y a encore quelques petits avantages à posséder une NEO.

En effet, en mode NEO, les jeux seront plus beaux et devrait pouvoir offrir une frame rate équivalente ou supérieure ! Enfin et comme on le disait, il n y’aura aucune exclusivité en terme de jeux pour NEO ainsi, vous ne serez pas obligés de vous offrir une nouvelle PlayStation 4 pour pouvoir jouer à vos futurs jeux ce qui est plutôt une bonne chose. Sony comptera néanmoins vous donner quelques tuyaux pour profiter pleinement de vos jeux en résolution 4K mais cela s’arrête-là.

Bref, voilà tout ce que nous apprenons et on le dit encore une fois, même si Giantbomb a tendance à être une source sûre, autant prendre tout cela avec des pincettes en attendant des confirmations de la part de Sony.

