Projekt Z: Beyond Order se la joue FPS coopératif contre des zombies pendant la Seconde Guerre Mondiale

Le Left 4 Dead indé

Si votre soirée sera sans doute rythmée par le mode zombies du récent Call of Duty Black Ops 6, une autre expérience coopérative se prépare pour l’année prochaine. Projekt Z: Beyond Order, c’est du FPS coopératif jusqu’à quatre personnes, qui va prendre place en pleine Seconde Guerre Mondiale. Dans cette réalité alternative, les nazis ont tenté des expériences peu reluisantes, ce qui a donné naissance à des mangeurs de cervelles. Pas de bol, notre groupe se retrouve justement sur l’île qui a servi de terrain d’expérimentations.

Résolument tourné vers l’expérience à plusieurs, le titre ne va pas simplement singer un Left 4 Dead et veut tenter d’ajouter quelques autres mécaniques. En plus d’un système de classes de personnages, le craft aura une place assez importante, avec des plans qui permettront de fabriquer des armes mais aussi des boutiques et des structures. Oui, votre base sera personnalisable et vous permettra de vous mettre à l’abri entre deux runs, tout en dénichant quelques missions secondaires.

Cette nouvelle bande-annonce a été publiée un peu plus tard hier, lors d’un showcase consacré aux jeux indépendants à connotation horrifique. L’occasion pour Maximum Entertainment de lancer ses précommandes physiques sur PS5. Une période de sortie a aussi été lâchée : rendez-vous désormais au printemps 2025 pour l’arrivée de Projekt Z: Beyond Order sur PC via Steam, PlayStation 5 et Xbox Series.