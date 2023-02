Accueil > Actualités > Project Vitriol : Le RPG narratif se renomme The Thaumaturge et sortira sur PC

Annoncé en juin 2022, Project Vitriol était censé donner de ses nouvelles au cours de l’été mais, pour des raisons inconnues, cela n’a finalement pas été le cas. Rassurez-vous, après plusieurs mois de silence radio, le RPG narratif de Fool’s Theory et 11 bit studios a refait surface hier chez IGN afin de dévoiler son nom définitif, The Thaumaturge, un premier trailer, des images, des infos supplémentaires et son arrivée sur PC.

Narration élaborée et combats tactiques au programme

Prenant place à Varsovie en 1905, une époque où la ville appartient à l’empire de Russie, le titre nous invitera à incarner un thaumaturge. Capable d’apprivoiser les Salutors, d’étranges créatures éthérées semblables à des esprits pouvant être utilisées pour manipuler les humains et combattre, celui-ci va être amené à faire des choix moraux ambigus qui vont avoir un impact sur le monde qui l’entoure.

En plus d’une narration élaborée où chaque décision prise aura des conséquences plus ou moins importantes sur le déroulement de l’aventure, le jeu en vue isométrique tournant sous Unreal Engine 5 nous promet d’intégrer des affrontements tactiques « exceptionnels » (au tour par tour ?) mettant autant à contribution nos compétences humaines que les pouvoirs surnaturels des Salutors.

En attendant d’en apprendre davantage, notez que The Thaumaturge sera disponible à une date inconnue sur Steam, l’Epic Games Store et GOG.