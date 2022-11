Project Vitriol

Project Vitriol est un RPG narratif développé par Fool's Theory et édité par 11 bit studios. Destiné à un public averti en raison du scénario profond et moralement ambigu qu'il souhaite proposer, ce titre prend place à Varsovie (Pologne), au début du XXe siècle, sous le tsarisme impérial russe, un lieu et une époque où la réalité, le folklore, l’énergie et le mysticisme se rencontrent dans un melting-pot.