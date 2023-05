Project Hoyrá : Le jeu d’aventure sur Unreal Engine 5 dévoile ses premières images in-game, une démo en approche

Vous pourrez bientôt visiter Hoyrá

Samuel Orhon et Alexandre Robcis, deux cofondateurs du studio et directeurs créatifs sur le projet étaient donc présents lors de l’AG French Direct pour nous parler un peu plus en profondeur de Project Hoyrá, le premier jeu de PrimaStone Studio, avec les toutes premières images in-game à l’appui.

On nous promet donc un jeu d’aventure très porté sur sa narration, avec des moments forts en émotions. Pour aboutir à cela, les deux collègues reviennent ensemble sur les prémices de ce projet avec la présentation de nombreux concept-arts, mais aussi sur la création de cet univers de fantasy qui prendra vie grâce à la puissance de l’Unreal Engine 5.

Un monde qui est ici meurtri par une grande tragédie, qui a causé la perte de toute une civilisation capable de manier les éléments. On incarnera ici un manipulateur d’eau, qui est l’une des seules personnes possédant ce pouvoir, qui va évoluer au travers des ruines de ce peuple perdu. Les décors que l’on peut ici admirer ne représentent qu’une partie du monde de Project Hoyrà, puisque l’on voyagera à travers la contrée des anciens manieurs de la terre.

Mais ce passage avait aussi et surtout pour but de nous annoncer l’arrivée imminente d’une démo, qui constitue un chapitre de l’aventure et qui donnera une idée de l’ambition de Project Hoyrá. On y verra visiblement tous les pans du jeu, avec des combats et une partie de la trame afin de nous donner envie d’en découvrir davantage.

Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur Project Hoyrá, n’hésitez pas à consulter notre dernière interview avec le studio.