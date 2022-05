Project Hoyrá

Project Hoyrá est un jeu d'action et d'aventure à forte dimension narrative développé et édité par PrimaStone Studio. Prenant place dans un univers fantasy et tournant sous Unreal Engine 5, ce titre invite les joueurs et les joueuses à incarner un personnage appartenant à la civilisation de l'eau, peuple qui a disparu suite à un Cataclysme qui a frappé l'Ancien Monde.