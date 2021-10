Project Belfry : Un jeu d’action exclusif Xbox en préparation chez Stoic Studios (The Banner Saga) ?

Les rumeurs s’enchaînent du côté de la branche Xbox Global Publishing. Il y a peu, on apprenait l’existence potentielle d’un Project Shaolin, développé autour du Wu-Tang Clan, et il faut croire que Microsoft en a encore sous le coude avec d’autres studios externes. C’est le Project Belfry qui est sur toutes les lèvres depuis quelques heures, étant donné que celui-ci a été confirmé par Jeff Grubb de VentureBeat, toujours présent dans les bons coups.

Un jeu 2D au style Ghibli ?

Si c’est Jez Corden de Windows Central qui a lâché l’information le premier, le tout a pris de l’ampleur lorsque Jeff Grubb a confirmé cela lors de son émission GrubbSnax. Etant donné que le journaliste s’exprime beaucoup ces derniers temps, on prendra tout cela avec des pincettes, même s’il a récemment vu juste sur de nombreux projets.

On y apprend donc que ce Project Belfry serait développé par Stoic Studios, qui est à l’origine de The Banner Saga. Le titre s’orienterait alors sur de l’action en side-scrolling (donc en 2D), avec des combats similaires à Dragon’s Crown et une direction artistique qui ferait penser au film Princesse Mononoke. Le « Beffroi » du titre ferait alors référence à une base où il serait possible d’augmenter ses capacités et de faire du craft. Voilà de quoi donner envie.

D’ici là, on restera prudents et on attendra une confirmation avant de trop s’enthousiasmer.