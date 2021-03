Le prochain jeu de Kojima Productions devrait être annoncé prochainement selon Yoji Shinkawa

Depuis la sortie de Death Stranding, on entend un peu moins parler de Kojima Productions et de son créateur, même si l’on sait déjà que le studio est en train de plancher sur son nouveau projet. Et alors qu’on ne sait même pas encore la nature de ce dernier, Yoji Shinkawa révèle via une interview réalisée par Al Hub et relayée par VGC que le prochain titre de Kojima Productions pourrait être annoncé prochainement.

Suite pour Death Stranding ? Nouvelle licence ?

Le directeur artistique du studio s’est livré à quelques confidences dans cet échange, où il a affirmé être en train de travailler sur quelque chose, à savoir un deuxième jeu Kojima Productions, et que ce dernier devrait être annoncé tout prochainement selon ses propres mots.

On sait depuis octobre 2020 que le studio travaille sur son prochain projet, mais Kojima et ses équipes n’ont pas encore donné de détails sur ce prochain jeu. Entre un jeu d’horreur façon P.T. ou un nouveau Death Stranding, les spéculations vont bon train, et on imagine que l’été sera la période parfaite pour annoncer le projet, à moins que Kojima Productions prenne la parole dans les semaines à venir.

Un peu de patience donc, mais on devrait bientôt savoir ce que nous réserve Kojima et compagnie dans quelques temps.