Le prochain film Resident Evil sera intitulé Resident Evil: Welcome to Raccoon City

Alors que l’on ne sait toujours pas quand est-ce que l’on pourra retourner dans les salles de cinéma, la campagne de communication s’accélère du côté du prochain film Resident Evil. Après avoir dévoilé sa première affiche, le long-métrage présente aujourd’hui son titre complet.

Un nouveau titre officiel

Enjoy your stay. Resident Evil: #WelcomeToRaccoonCity is only in theaters September 3. pic.twitter.com/6zN8Rpw0Ew — Resident Evil (@ResidentEvil) March 22, 2021

Histoire de le différencier des autres films Resident Evil, avec qui il n’aura rien à voir, le film de Johannes Roberts s’affuble d’un sous-titre pour désormais se faire appeler Resident Evil: Welcome to Raccoon City.

Voilà qui donne le ton de cette prochaine aventure, qui reprendra plus fidèlement l’histoire des jeux de la saga, notamment les deux premiers Resident Evil. On attend donc maintenant avec impatience des vraies images du film, notamment avec les acteurs et actrices dans la peau des personnages.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City est attendu pour le 3 septembre prochain aux Etats-Unis.